Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев
Законодательство Германии не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
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«Немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей», — заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag.
Ранее сообщалось, что в государственный реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тыс. записей.
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