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Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев

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Законодательство Германии не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.
Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев
  • Gettyimages.ru

«Немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей», — заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что в государственный реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тыс. записей

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