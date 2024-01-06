Министр юстиции Германии назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев

Законодательство Германии не позволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

«Немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей», — заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что в государственный реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тыс. записей.