В реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тысяч записей 

В государственный реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тыс. записей.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на замглавы Минобороны Украины Екатерину Черногоренко.

«Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тыс. записей», — сказала Черногоренко.

По её словам, было верифицировано до 88% данных.

Также она заявила, что украинское Минобороны ведёт информационный обмен с основными реестрами государства.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров не смог ответить журналистам, откуда киевские власти возьмут деньги на то, чтобы экипировать всех мобилизованных, предусмотренных планом на 2024 год.