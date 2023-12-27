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В реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тысяч записей 

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В государственный реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тыс. записей. 
В реестр военнообязанных на Украине добавили ещё 750 тысяч записей 
  • AP

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на замглавы Минобороны Украины Екатерину Черногоренко.

«Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тыс. записей», — сказала Черногоренко.

По её словам, было верифицировано до 88% данных. 

Также она заявила, что украинское Минобороны ведёт информационный обмен с основными реестрами государства.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров не смог ответить журналистам, откуда киевские власти возьмут деньги на то, чтобы экипировать всех мобилизованных, предусмотренных планом на 2024 год.

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