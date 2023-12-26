Умеров не смог ответить на вопрос о деньгах для экипировки мобилизованных в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров не смог ответить журналистам, откуда киевские власти возьмут деньги на то, чтобы экипировать всех мобилизованных, предусмотренных планом на 2024 год.

По словам Умерова, у властей есть план на следующие 12 месяцев.

Когда ему начали задавать уточняющий вопрос, сопровождающая Умерова охрана вывела его из комнаты. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины: он и Генштаб выступают в роли «потребителей» новобранцев.