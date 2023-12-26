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Умеров не смог ответить на вопрос о деньгах для экипировки мобилизованных в ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров не смог ответить журналистам, откуда киевские власти возьмут деньги на то, чтобы экипировать всех мобилизованных, предусмотренных планом на 2024 год.
Умеров не смог ответить на вопрос о деньгах для экипировки мобилизованных в ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По словам Умерова, у властей есть план на следующие 12 месяцев.

Когда ему начали задавать уточняющий вопрос, сопровождающая Умерова охрана вывела его из комнаты. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины: он и Генштаб выступают в роли «потребителей» новобранцев.

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