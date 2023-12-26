Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВС Украины
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Об этом пишет издание «Украинская правда».
Он отметил, что будет рад любому способу, который обеспечит потребность в людях в рядах ВСУ.
«Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо», — сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ уточнил, что он и Генштаб выступают в роли «потребителей» новобранцев.
Ранее он заявил, что командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Владимир Зеленский.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему из-за появления новостей о новой волне мобилизации на Украине.