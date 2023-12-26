Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВС Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет издание «Украинская правда».

Он отметил, что будет рад любому способу, который обеспечит потребность в людях в рядах ВСУ.

«Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо», — сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что он и Генштаб выступают в роли «потребителей» новобранцев.

Ранее он заявил, что командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Владимир Зеленский.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему из-за появления новостей о новой волне мобилизации на Украине.