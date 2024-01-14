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AP: найденные в Перу мумии «инопланетян» собраны из костей животных

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Национальный институт судебной медицины и криминалистики опроверг инопланетное происхождение мумий, обнаруженных в перуанской пустыне Наска в прошлом году.
AP: найденные в Перу мумии «инопланетян» собраны из костей животных
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил специалист института Флавио Эстрада Морено, передаёт агентство Associated Press.

В сентябре 2023 года журналист-уфолог Хайме Мауссан доставил в конгресс Мексики необычные предметы, назвав их телами двух пришельцев.

Мужчина под присягой заявил о том, что мумифицированные останки были найдены при раскопках в Перу.

В ходе своего выступления Морено заявил, что анализ показал, что мумии сделаны из останков людей и животных.

«Пальцы мумий собраны из человеческих костей... Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно», — заявил он.

Морено добавил, что рентгенологическое исследование мумий установило, что голова одной из них похожа на череп млекопитающего, а кости — на кости птиц.

«Они (кости мумий. — RT) напоминают черепа ламы или альпаки», — уточнил он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск допустил, что человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.

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