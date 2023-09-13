Журналист-уфолог принёс в конгресс Мексики «тела двух пришельцев»

Журналист-уфолог Хайме Мауссан принёс в конгресс Мексики необычные предметы, назвав их телами двух пришельцев.

«Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами. Мы не одиноки в этой огромной Вселенной, мы должны принять эту реальность», — цитирует его The Daily Mail.

Мужчина под присягой заявил о том, что мумифицированные останки были найдены при раскопках в Перу. По словам Массуана, по генетическому составу они на 30% отличаются от людей.

Он добавил, что «инопланетянам» около 1 тыс. лет.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и остаются здесь.

В апреле командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев сказал, что пока не встречался с инопланетной жизнью.