Журналист-уфолог принёс в конгресс Мексики «тела двух пришельцев»
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«Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами. Мы не одиноки в этой огромной Вселенной, мы должны принять эту реальность», — цитирует его The Daily Mail.
Мужчина под присягой заявил о том, что мумифицированные останки были найдены при раскопках в Перу. По словам Массуана, по генетическому составу они на 30% отличаются от людей.
Он добавил, что «инопланетянам» около 1 тыс. лет.
Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и остаются здесь.
В апреле командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев сказал, что пока не встречался с инопланетной жизнью.