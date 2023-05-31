Американский учёный Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и остаются здесь
По его словам, вероятность того, что инопланетяне посещали Землю является стопроцентной.
Он высказал предположение, что люди уже встречали пришельцев раньше.
«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?» — цитирует Нолана Daily Mail.
В апреле командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев сказал, что пока не встречался с инопланетной жизнью.