Американский учёный Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и остаются здесь

Инопланетяне посещали Землю и всё ещё находятся на ней, заявил профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

По его словам, вероятность того, что инопланетяне посещали Землю является стопроцентной.

Он высказал предположение, что люди уже встречали пришельцев раньше.

«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?» — цитирует Нолана Daily Mail.

В апреле командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев сказал, что пока не встречался с инопланетной жизнью.