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Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике

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Американский предприниматель Илон Маск допустил, что человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути.
Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в ходе публичного мероприятия в Риме.

Маск вспомнил об итальянском физике Энрико Ферми, который задавался вопросом о том, где живут инопланетяне. 

«Я не видел доказательств существования инопланетян, возможно, в этой части галактики мы единственные существа с сознанием», — цитирует его РИА Новости.

В сентябре журналист-уфолог Хайме Мауссан принёс в конгресс Мексики необычные предметы, назвав их телами двух пришельцев.

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