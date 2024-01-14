Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море
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Об этом Санчес сказал в интервью газете El País.
По его словам, в настоящий момент более 3 тыс. испанских военных задействованы в различных миссиях по всему миру.
«Мы, конечно, не собираемся возражать против запуска Советом ЕС этой новой миссии, но мы не намерены участвовать», — подчеркнул испанский премьер.
Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).
Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.