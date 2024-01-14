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Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море

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Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.
Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море
  • Gettyimages.ru

Об этом Санчес сказал в интервью газете El País.

По его словам, в настоящий момент более 3 тыс. испанских военных задействованы в различных миссиях по всему миру.

«Мы, конечно, не собираемся возражать против запуска Советом ЕС этой новой миссии, но мы не намерены участвовать», — подчеркнул испанский премьер.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

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