Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.

Об этом Санчес сказал в интервью газете El País.

По его словам, в настоящий момент более 3 тыс. испанских военных задействованы в различных миссиях по всему миру.

«Мы, конечно, не собираемся возражать против запуска Советом ЕС этой новой миссии, но мы не намерены участвовать», — подчеркнул испанский премьер.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.