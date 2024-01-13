Захарова: депортация пенсионера из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи
- РИА Новости
«Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип «неразделения» семьи (в Латвии у Б.Г.Каткова остались супруга, дети и внуки)», — заявила дипломат.
Кроме того, по словам Захаровой, данная акция латвийских властей нарушает положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам соцзащищённости российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.
Она добавила, что международные правозащитные структуры, вероятнее всего, проигнорируют очередной факт дискриминационной политики в отношении россиян.
Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека.
Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.