Захарова: депортация пенсионера из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи

Высылка российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип «неразделения» семьи (в Латвии у Б.Г.Каткова остались супруга, дети и внуки)», — заявила дипломат.

Кроме того, по словам Захаровой, данная акция латвийских властей нарушает положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам соцзащищённости российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

Она добавила, что международные правозащитные структуры, вероятнее всего, проигнорируют очередной факт дискриминационной политики в отношении россиян.

Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

Он решил направиться в Калининград.