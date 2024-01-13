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Захарова: депортация пенсионера из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи

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Высылка российского пенсионера Бориса Каткова из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: депортация пенсионера из Латвии нарушает принцип «неразделения» семьи
  • РИА Новости

«Вынесенный властями вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип «неразделения» семьи (в Латвии у Б.Г.Каткова остались супруга, дети и внуки)», — заявила дипломат.

Кроме того, по словам Захаровой, данная акция латвийских властей нарушает положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам соцзащищённости российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

Она добавила, что международные правозащитные структуры, вероятнее всего, проигнорируют очередной факт дискриминационной политики в отношении россиян.

Захарова назвала выдворение пенсионера из Латвии попранием прав человека.

Утром 13 января выдворенного из Латвии пенсионера Каткова встретили в России.

Он решил направиться в Калининград.

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