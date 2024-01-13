Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не станет воевать с Россией из-за Украины

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что НАТО не станет вступать в вооружённый конфликт с Россией ради защиты интересов украинских властей.

В интервью YouTube-каналу «ДА ЭТО ТАК» он отметил, что Польша может только делать дерзкие выпады, а Германия, Франция и Великобритания не могут позволить себе начать военный конфликт. Кроме того, по мнению Старикова, США не ввяжутся в войну с Россией из-за наличия у Москвы ядерного оружия.

«Они (США. — RT) воевать сами не хотят, только через прокси», — добавил он.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия.