Небензя: СБ ООН должен скорее вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, без немедленного прекращения огня в анклаве Ближний Восток может погрузиться в пучину полномасштабной войны с серьёзными последствиями.
«Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса», — подчеркнул Небензя.
Ранее в МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.
В российском ведомстве также заявили, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.