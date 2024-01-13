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Небензя: СБ ООН должен скорее вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, без немедленного прекращения огня в анклаве Ближний Восток может погрузиться в пучину полномасштабной войны с серьёзными последствиями.

«Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса», — подчеркнул Небензя.

Ранее в МИД России заявили, что СБ ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий Вашингтона.

В российском ведомстве также заявили, что палестино-израильский конфликт может перерасти в кризис регионального масштаба.

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