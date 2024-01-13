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Посольство США объяснило цели программ культурного обмена после заявлений в СВР

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Американское посольство в Москве объяснило цели программ культурного обмена в России после заявлений главы СВР России Сергея Нарышкина о характере этой деятельности.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Возможность учиться, преподавать, проводить исследования и обмениваться идеями способствует поиску решений общих международных проблем», — заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что открытым обществам нечего бояться взаимодействия с другими государствами, в том числе с теми, кто с ними не согласен.

Как ранее заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на её главу Сергея Нарышкина, в США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».

В СВР также сообщили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.

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