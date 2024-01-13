FT: американская Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников из-за убытков
Отмечается, что у корпорации имеются убытки в размере $1,8 млрд в IV квартале на фоне затрат на реорганизацию, ухода из России, а также из-за девальвации аргентинского песо.
Кроме того, убыток средств связан с уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США по причине прошлогодних банкротств банков, в том числе Silicon Valley Bank.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США против России мешают американскому бизнесу, но не Москве.