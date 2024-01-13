RT в Telegram
Подпишись

FT: американская Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников из-за убытков

Короткая ссылка
Финансовая корпорация Citigroup собирается сократить 20 тыс. рабочих мест в среднесрочной перспективе в связи с убытками, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что у корпорации имеются убытки в размере $1,8 млрд в IV квартале на фоне затрат на реорганизацию, ухода из России, а также из-за девальвации аргентинского песо.

Кроме того, убыток средств связан с уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США по причине прошлогодних банкротств банков, в том числе Silicon Valley Bank.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкции США против России мешают американскому бизнесу, но не Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить