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Посольство: в Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян

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В Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян, заявило посольство Российской Федерации в ближневосточной республике. Российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну.
Посольство: в Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян
  • AFP
  • © MOHAMMED HUWAIS

«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сообщили ТАСС в посольстве.

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.

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