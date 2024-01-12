Посольство: в Йемене сейчас могут находиться несколько сотен россиян
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«С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день», — сообщили ТАСС в посольстве.
Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.