Журналист Хинкл: Байден ударами по Йемену преступил нормы законодательства США
- AP
- © Matt Rourke
«Члены конгресса, такие как конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии, уже критикуют Джо Байдена за такие действия. Даже у нас в стране это квалифицируется как нарушение, за которое полагается импичмент, это выход за рамки допустимого. Но Джо Байден, к сожалению, воспринимает это просто как ничем не примечательный четверг», — сказал журналист.
Член палаты представителей, демократ Ро Кханна, комментируя удары США и других стран по объектам хуситов в Йемене, заявил, что Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов и вовлечением Вашингтона в очередной конфликт на Ближнем Востоке.
Вместе с этим источники CNN сообщили, что представители администрации Байдена проинформировали руководство конгресса о своих планах.