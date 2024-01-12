Журналист Хинкл: Байден ударами по Йемену преступил нормы законодательства США

Президент США Джо Байден, санкционировав удары по Йемену, преступил нормы не только международного права, но и американского законодательства, уверен политолог и ведущий программы The Dive with Jackson Hinkle Джексон Хинкл. В эфире RT он подчеркнул, что глава Белого дома не согласовал атаку с конгрессом.

«Члены конгресса, такие как конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии, уже критикуют Джо Байдена за такие действия. Даже у нас в стране это квалифицируется как нарушение, за которое полагается импичмент, это выход за рамки допустимого. Но Джо Байден, к сожалению, воспринимает это просто как ничем не примечательный четверг», — сказал журналист.

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна, комментируя удары США и других стран по объектам хуситов в Йемене, заявил, что Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов и вовлечением Вашингтона в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Вместе с этим источники CNN сообщили, что представители администрации Байдена проинформировали руководство конгресса о своих планах.