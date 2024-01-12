Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену и вовлечением Вашингтона в очередной конфликт на Ближнем Востоке, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Президент должен был обратиться к конгрессу... Это первая статья конституции», — сказал Кханна.

Ранее в CNN заявили, что администрация Байдена уведомила конгресс о планах атаковать хуситов.