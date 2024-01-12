Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене
Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену и вовлечением Вашингтона в очередной конфликт на Ближнем Востоке, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Президент должен был обратиться к конгрессу... Это первая статья конституции», — сказал Кханна.
Ранее в CNN заявили, что администрация Байдена уведомила конгресс о планах атаковать хуситов.
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