CNN: администрация Байдена уведомила конгресс о планах атаковать хуситов
Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.
По его данным, «высокопоставленные чиновники администрации проинформировали руководство конгресса ранее в четверг о планах США».
Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».
В Пентагоне подтвердили, что американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по хуситам.