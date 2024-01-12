CNN: администрация Байдена уведомила конгресс о планах атаковать хуситов

Представители администрации американского президента Джо Байдена проинформировали руководство конгресса о планируемом нанесении ударов по целям хуситов в Йемене.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источник в конгрессе.

По его данным, «высокопоставленные чиновники администрации проинформировали руководство конгресса ранее в четверг о планах США».

Ранее сообщалось, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

По данным NBC, по объектам в Йемене были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».

В Пентагоне подтвердили, что американские военные в координации со своими партнёрами нанесли удары по хуситам.