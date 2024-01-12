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Reuters: Италия отказалась принять участие в ударах США и Британии по хуситам

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Власти Италии отказались принять участие в операции Соединённых Штатов и Великобритании по нанесению ударов по хуситам в Йемене.
Reuters: Италия отказалась принять участие в ударах США и Британии по хуситам
  • AFP

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Италия отказалась принять участие в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене», — говорится в публикации.

Как рассказали агентству, Рим выступает за проведение более мягкой политики в Красном море.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

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