Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что всё больше представителей американского истеблишмента начинают задаваться вопросом, куда тратятся выделяемые Киеву Вашингтоном средства.

Песков указал на продолжающиеся внутри США дебаты и процессы.

«Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом — куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков», — отметил он.

Песков добавил, что в США также задаются вопросом, насколько эффективно были потрачены те огромные средства, которые Вашингтон выделил Киеву в прошлом году.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.