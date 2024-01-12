Песков: в США всё больше задаются вопросом, куда тратятся деньги для Украины
- РИА Новости
Песков указал на продолжающиеся внутри США дебаты и процессы.
«Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом — куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков», — отметил он.
Песков добавил, что в США также задаются вопросом, насколько эффективно были потрачены те огромные средства, которые Вашингтон выделил Киеву в прошлом году.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.