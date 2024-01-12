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Песков: в США всё больше задаются вопросом, куда тратятся деньги для Украины

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что всё больше представителей американского истеблишмента начинают задаваться вопросом, куда тратятся выделяемые Киеву Вашингтоном средства.
Песков: в США всё больше задаются вопросом, куда тратятся деньги для Украины
  • РИА Новости

Песков указал на продолжающиеся внутри США дебаты и процессы.

«Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом — куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков», — отметил он.

Песков добавил, что в США также задаются вопросом, насколько эффективно были потрачены те огромные средства, которые Вашингтон выделил Киеву в прошлом году.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.

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