МИД Британии: Лондон готов принять допмеры против хуситов для самообороны

Великобритания готова к дополнительным мерам против хуситов в целях самообороны, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya.

«Мы готовы принять дополнительные меры против хуситов в целях самообороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.