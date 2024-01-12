МИД Британии: Лондон готов принять допмеры против хуситов для самообороны
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«Мы готовы принять дополнительные меры против хуситов в целях самообороны», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.