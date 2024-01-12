CNN: шеф Пентагона Остин контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы

Глава Пентагона Ллойд Остин контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене из больницы.

Об этом информирует CNN.

«Остин отдавал приказы и контролировал удары в режиме реального времени из больницы с полным набором защищённых средств связи», — говорится в публикации.

Ранее США и Британия нанесли 23 авиаудара по четырём провинциям Йемена.

Также член палаты представителей США демократ Ро Кханна заявил, что американскому президенту Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену и вовлечением Вашингтона в очередной конфликт на Ближнем Востоке.