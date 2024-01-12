РИА Новости: США и Британия нанесли 23 авиаудара по четырём провинциям Йемена

Военные США и Великобритании осуществили 23 авиаудара по объектам, расположенным в четырёх провинциях Йемена, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в местных органах власти.

В частности произошло четыре налёта истребителей на международный аэропорт Саны и авиабазу Ад-Длейми. Ещё восемь авиаударов были нанесены по аэропорту и казармам хуситов в районе Аль-Катиб, который прилегает к порту Ходейды, а также по лагерю «Ансар Алла», расположенном восточнее города Ходейда.

Целями ещё восьми налётов были лагерь 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз, а также аэропорт в районе Аль-Хавбан к востоку от Таиза.

Также, по данным источника, «три взрыва в результате бомбардировки сотрясли военный лагерь Кахлан к востоку от города Саада».

Ранее американский президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором подтвердил нанесение США и Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударов по позициям хуситов в Йемене.