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Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолёта

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Соединённые Штаты ввели новые санкции против России, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолёта.
Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолёта
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве финансов США.

В документе сказано, что в список попали Михейчик Владимир Владимирович, а также самолёты Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898 соответственно.

Кроме того, в санкционный список попали два предприятия, связанные с российским оборонным комплексом — испытательный комплекс Владимировка и полигон «Ашулук».

Ранее помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США совместно с G7 примут решения об использовании активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.

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