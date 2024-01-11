Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолёта
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве финансов США.
В документе сказано, что в список попали Михейчик Владимир Владимирович, а также самолёты Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898 соответственно.
Кроме того, в санкционный список попали два предприятия, связанные с российским оборонным комплексом — испытательный комплекс Владимировка и полигон «Ашулук».
Ранее помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США совместно с G7 примут решения об использовании активов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов Вашингтоном не может не иметь глубоких последствий.