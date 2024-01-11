Primicias: полиция признала взрыв в ночном клубе Эквадора терактом

Полиция Эквадора признала взрыв в ночном клубе Франсиско-де-Орельяна терактом — два человека погибли, ещё девять получили ранения.

«Полиция подтвердила, что это был взрыв, и охарактеризовала его как террористический акт. Двое погибли, девять человек пострадали», — сообщает газета Primicias.

Ранее уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в эфире Canela Radio, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.