Посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн планирует покинуть свой пост и вернуться в республику.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство страны.

«По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена)», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что Эдуардо Антонио Зуайн уедет в течение последующих месяцев.

Новый глава дипмиссии ещё не назначен.

29 декабря портал Infobae сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.