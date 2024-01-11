Посол Аргентины в России планирует завершить миссию и вернуться в Буэнос-Айрес
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство страны.
«По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена)», — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что Эдуардо Антонио Зуайн уедет в течение последующих месяцев.
Новый глава дипмиссии ещё не назначен.
29 декабря портал Infobae сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.