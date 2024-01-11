Представитель ЮАР: Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев

Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев, заявил представитель ЮАР Висумузи Мадонсела.

Об этом пишет ТАСС.

В Международном суде ООН он рассказал, что обеспокоен установленным Израилем режимом дискриминационных законов, практик, направленных на установление доминирующего положения и подвергающих тем самым палестинское население апартеиду.

Ранее венесуэльский МИД сообщил, что Венесуэла поддерживает «исторический шаг», предпринятый властями ЮАР, которые обратились в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа.

14 ноября африканский активист Майибуе Мандела заявил, что правительство ЮАР должно ввести санкции в отношении Израиля.