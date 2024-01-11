RT в Telegram
Подпишись

Представитель ЮАР: Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев

Короткая ссылка
Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев, заявил представитель ЮАР Висумузи Мадонсела.
Представитель ЮАР: Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

В Международном суде ООН он рассказал, что обеспокоен установленным Израилем режимом дискриминационных законов, практик, направленных на установление доминирующего положения и подвергающих тем самым палестинское население апартеиду.

Ранее венесуэльский МИД сообщил, что Венесуэла поддерживает «исторический шаг», предпринятый властями ЮАР, которые обратились в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа.

14 ноября африканский активист Майибуе Мандела заявил, что правительство ЮАР должно ввести санкции в отношении Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить