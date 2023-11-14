Правнук Нельсона Манделы призвал ЮАР ввести санкции в отношении Израиля
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Майибуе Мандела призвал международное сообщество поддержать палестинцев и закрыть посольства Израиля в своих странах.
«До тех пор пока Израиль творит зло и не видит ничего плохого в том, что он делает с палестинским народом, их посольства не должны у нас работать. Продукты в магазинах, если они из Израиля, необходимо убрать», — сказал он.
Как отметил собеседник RT, ситуация в секторе Газа гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись жители ЮАР во времена апартеида.