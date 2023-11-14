Правнук Нельсона Манделы призвал ЮАР ввести санкции в отношении Израиля

Правительство ЮАР должно ввести санкции в отношении Израиля, заявил в эфире RT правнук Нельсона Манделы.

Майибуе Мандела призвал международное сообщество поддержать палестинцев и закрыть посольства Израиля в своих странах.

«До тех пор пока Израиль творит зло и не видит ничего плохого в том, что он делает с палестинским народом, их посольства не должны у нас работать. Продукты в магазинах, если они из Израиля, необходимо убрать», — сказал он.

Как отметил собеседник RT, ситуация в секторе Газа гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись жители ЮАР во времена апартеида.