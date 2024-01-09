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Венесуэла поддержала обращение ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе

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Венесуэла поддерживает «исторический шаг», предпринятый властями ЮАР, которые обратились в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа, заявил венесуэльский МИД.
Венесуэла поддержала обращение ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Боливарианская Республика Венесуэла положительно оценивает исторический шаг, предпринятый Южно-Африканской Республикой 29 декабря 2023 года против государства Израиль в Международном суде в связи с нарушением этой страной обязательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — заявило Министерство иностранных дел.

МИД напоминает, что в последних отчётах, подготовленных Организацией Объединённых Наций, сообщается о более чем 21 тыс. человек, убитых с 7 октября 2023 года, «что подтверждает бесчеловечные действия Государства Израиль».

Президент африканской страны Сирил Рамапоса 9 января отметил, что ЮАР «занимает твёрдую позицию в вопросах прав человека».

«Палестинцев убивают, а в Израиле существует апартеид. И мы были обязаны выступить в поддержку палестинцев», — цитирует его ТАСС.

В Еврокомиссии вместе с этим не стали комментировать ситуацию с иском ЮАР в Международный суд ООН в Гааге. Как пишет РИА Новости, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что Брюссель поддерживает инстанцию, а Евросоюз «базируется на уважении норм международного права».

Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в секторе Газа. В МИД Германии после этого заявили, что ФРГ не считает действия Израиля на территории сектора Газа геноцидом.

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