Экс-морпех Берлетик: Зеленский попытается оправдать мобилизацию с помощью Крыма
Об этом пишет New Eastern Outlook.
«Это делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту», — сказал Берлетик.
Кроме того, по его словам, данная идея нацелена на то, чтобы убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.
Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский и его подельники попадут на полуостров только в наручниках и под конвоем.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.