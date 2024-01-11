Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик выразил мнение, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев.

Об этом пишет New Eastern Outlook.

«Это делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту», — сказал Берлетик.

Кроме того, по его словам, данная идея нацелена на то, чтобы убедить западных союзников в необходимости поддерживать Киев.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма в 2024 году.

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский и его подельники попадут на полуостров только в наручниках и под конвоем.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.