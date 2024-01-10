Лавров обсудил по телефону с главой МИД Китая ситуацию на Украине и в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И украинский кризис и ситуацию в Газе.

Об этом сообщили в МИД России.

«Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом.

По его словам, палестинцы имеют законное право на создание своего государства, включающего все национальные территории.