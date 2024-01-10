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Губернатор сообщил о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи

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В результате беспорядков в столице Папуа — Новой Гвинеи Порте-Морсби есть жертвы. Об этом сообщил губернатор округа Пауэс Паркоп.
Губернатор сообщил о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи
  • AFP

По его словам, причиной беспорядков стал сбор специальных сотрудников полиции города в парке «Унаги Овал» с целью решить вопрос о повышении зарплат.

«Цена последующих грабежей и разрушений весома, и моё сердце болит за все предприятия города, которые пострадали... Многие люди, к несчастью, лишились жизни сегодня», — приводит РИА Новости слова Паркопа.

Ранее полиция Эквадора сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране.

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