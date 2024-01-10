Полиция Эквадора задержала 70 человек на фоне беспорядков в стране

Полиция Эквадора сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек на фоне беспорядков в стране.

Об этом полиция написала в соцсети X (бывший Twitter).

«70 задержанных», — говорится в отчёте.

Ранее сообщалось, что в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.

После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».

В центр столицы Эквадора стянули военную технику.

Также стало известно, что восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле.