Полиция Эквадора задержала 70 человек на фоне беспорядков в стране
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Об этом полиция написала в соцсети X (бывший Twitter).
«70 задержанных», — говорится в отчёте.
Ранее сообщалось, что в студию эквадорского телеканала TC Televisión проникли люди с оружием и взяли в заложники ведущих, работавших в прямом эфире.
После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что ввёл в стране режим «внутреннего вооружённого конфликта».
В центр столицы Эквадора стянули военную технику.
Также стало известно, что восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле.