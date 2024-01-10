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Главком ВМФ Евменов: корабли США могут достать «Томагавками» до объектов России

Главком ВМФ: корабли США с «Томагавками» угрожают нацбезопасности России

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что американские корабли могут достать крылатыми ракетами «Томагавк» до объектов на территории России.
Главком ВМФ Евменов: корабли США могут достать «Томагавками» до объектов России
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Военный отметил, что на формирование угроз для России в море оказывают влияние несколько основных факторов.

«Патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — сказал Евменов.

Среди других факторов он обратил внимание на наличие серьёзных группировок военно-морских сил иностранных государств в Атлантическом, Тихом океанах и Средиземном море.

Ранее Евменов сообщил, что в российском ВМФ в среднесрочной перспективе создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.

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