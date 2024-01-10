Главком ВМФ: в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».
«Планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал Евменов.
По словам военнослужащего, соответствующие изменения необходимы для наращивая боевых возможностей морской пехоты в качестве отдельного рода сил ВМФ.
Ранее стало известно, что Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».