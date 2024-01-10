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Главком ВМФ: в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что в российском ВМФ в среднесрочной перспективе создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты.
Главком ВМФ: в России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал Евменов.

По словам военнослужащего, соответствующие изменения необходимы для наращивая боевых возможностей морской пехоты в качестве отдельного рода сил ВМФ.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот России в 2024 году усилят в том числе ракетный корабль «Буря» и подлодка «Кронштадт».

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