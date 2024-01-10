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Bloomberg: арест Каминьского и Вонсика ввергает Польшу в политический хаос

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Арест бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика привёл к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили «проевропейцы», говорится в статье агентства Bloomberg.
Bloomberg: арест Каминьского и Вонсика ввергает Польшу в политический хаос
  • Gettyimages.ru

Автор публикации отметил, что «беспрецедентное развитие событий» происходит на фоне того, как нынешний премьер-министр Дональд Туск «пытается обратить вспять годы отступления от демократии».

Указывается, что аресты политиков, вероятно, обернутся новым конфликтом между правительством и президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее сообщалось, что Вонсика и Каминьского задержали по обвинению в превышении полномочий.

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