AP: полиция задержала экс-главу МВД Польши и его заместителя

Польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.

Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, Каминьский и Вонсик были признаны виновными в превышении полномочий в рамках дела, касавшегося событий 2007 года. При этом в 2015 году польский президент Анджей Дуда их амнистировал.

Как отмечается в статье, нынешние польские власти заверяют, что глава государства не имел права этого делать.

В октябре прокуратура Гагаузии прекратила расследование о превышении полномочий и нарушении должностных обязанностей со стороны главы автономии Евгении Гуцул.