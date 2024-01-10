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МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча по украинскому конфликту, которая состоялась в Эр-Рияде, является пиаром и попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.
МИД: тайная встреча по Украине — попытка привлечь внимание к режиму Зеленского
  • globallookpress.com

Такое мнение дипломат высказала в эфире Радио Sputnik.

Она назвала эту встречу уже давно выработанной концепцией. 

«Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами, — это пиар режима Зеленского», — сказала Захарова. 

28 декабря РИА Новости и «Россия 24» опубликовали интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором он отметил, что несколько дней назад прошла тайная встреча по так называемой формуле мира Зеленского, в которой участвовали страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.

Тогда министр также сообщил, что в этой встрече уже не все страны мирового большинства участвовали, а некоторые отказались от приглашения.

По данным Лаврова, по итогам встречи стороны договорились в январе встретиться ещё раз, а в феврале провести «аж целый саммит мира, где эту «формулу Зеленского» будут утверждать».

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