РИА Новости: Турция и ООН готовят решения по продовольственной теме

Власти Турции в координации с представителями ООН разрабатывают ряд предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам, рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.

«Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Турция находится в контакте с российской стороной по этому вопросу.

Отвечая на вопрос агентства о том, будет ли возобновлена зерновая сделка в её первоначальном виде, он заявил, что это будет сделать «очень сложно» в нынешних условиях.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.