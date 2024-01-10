Глава представительства Тайваня в США встретился со спикером палаты Джонсоном
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Об этом информирует Министерство иностранных дел Тайваня в соцсети X (бывший Twitter).
Уточняется, что встреча состоялась во вторник, 9 января.
«США поддерживают народ Тайваня, это важно для США и всего мира», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее агентство Bloomberg писало, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн.
По мнению авторов материала, условия для возможной эскалации уже созданы, а потенциальным толчком к началу конфликта могут стать выборы на Тайване, которые запланированы на 13 января.