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Глава представительства Тайваня в США встретился со спикером палаты Джонсоном

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Глава представительства Тайваня в Соединённых Штатах Юй Далэй провёл встречу со спикером американской палаты представителей Майком Джонсоном за несколько дней до проведения выборов на острове.
Глава представительства Тайваня в США встретился со спикером палаты Джонсоном
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Liskonih

Об этом информирует Министерство иностранных дел Тайваня в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что встреча состоялась во вторник, 9 января.

«США поддерживают народ Тайваня, это важно для США и всего мира», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее агентство Bloomberg писало, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн.

По мнению авторов материала, условия для возможной эскалации уже созданы, а потенциальным толчком к началу конфликта могут стать выборы на Тайване, которые запланированы на 13 января.

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