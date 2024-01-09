Аналитик Бредихин: на пост главы Евросовета ищут антироссийского кандидата

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что бывший итальянский премьер-министр Марио Драги рассматривается в качестве кандидата на пост главы Евросовета.

По словам специалиста, поиск кандидатур на пост главы Евросовета взамен венгерского премьера Виктора Орбана вызван тем, что он борется за интересы своего государства и народа.

«Поэтому нужна кандидатура более, скажем так, общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России. Поэтому сейчас идёт активный поиск. Предлагается кандидатура Драги, но возможно будут и какие-то другие», — объяснил Бредихин.

Он отметил, что на пост главы Евросовета ищут людей, для которых «национальные интересы на втором месте».

«А на первом — интересы в рамках той концепции и идеологии, которые проводит Европа. В том числе, которые не являются реалистичными и являются запрещёнными на территории России», — заключил собеседник RT.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на дипломатов и других чиновников ЕС сообщило, что на пост главы Евросовета в связи со скорым уходом в отставку с этой должности Шарля Мишеля рассматривается бывший итальянский премьер-министр Марио Драги.

Срочность поиска преемника Мишеля вызвана тем, что правила ЕС позволят премьеру Венгрии Виктору Орбану занять данную должность, если ни один кандидат так и не будет согласован к моменту избрания президента Евросовета.