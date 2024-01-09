Financial Times: Марио Драги рассматривается на пост главы Евросовета

Бывший итальянский премьер-министр Марио Драги рассматривается в качестве кандидата на пост главы Евросовета в связи со скорым уходом в отставку с этой должности Шарля Мишеля, который намеревается перейти работать в Европарламент. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и других чиновников ЕС.

Вместе с этим газета отмечает, что, вероятно, появятся и другие возможные кандидаты на роль главы Европейского совета. При этом источник, близкий к Драги, заявил журналистам, что он «не претендует ни на одну из ведущих ролей блока».

Срочность поиска преемника Мишеля на этот пост отчасти вызвана тем, что правила ЕС позволят премьеру Венгрии Виктору Орбану — «видному евроскептику» — занять данную должность, если ни один кандидат так и не будет согласован к моменту избрания президента Евросовета.

Издание напоминает, что Венгрия будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев с 1 июля.

Шарль Мишель ранее заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента. По данным Politico, этот пост может занять премьер-министр Венгрии.