Politico: место Мишеля в Евросовете может занять премьер Венгрии Орбан
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в случае избрания Мишеля в Европейский парламент, лидерам Евросоюза нужно будет выбрать преемника на пост главы Евросовета.
Если лидерам ЕС не удастся единогласно выбрать кандидатуру, пост Мишеля займёт Орбан, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года.
Как пишет газета, в ЕС считают нежелательным приход Орбана в руководство органов объединения из-за его позиции по украинскому конфликту.
Ранее Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента.