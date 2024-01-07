Politico: место Мишеля в Евросовете может занять премьер Венгрии Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может занять пост главы Европейского совета после ухода с должности его нынешнего председателя Шарля Мишеля.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае избрания Мишеля в Европейский парламент, лидерам Евросоюза нужно будет выбрать преемника на пост главы Евросовета.

Если лидерам ЕС не удастся единогласно выбрать кандидатуру, пост Мишеля займёт Орбан, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года.

Как пишет газета, в ЕС считают нежелательным приход Орбана в руководство органов объединения из-за его позиции по украинскому конфликту.

Ранее Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента.