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Медведев пошутил про «майдан» в Берлине на фоне забастовок фермеров

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про «майдан» в Германии на фоне протестов немецких фермеров.

Медведев отметил, что немецкие фермеры заблокировали большую часть страны, субсидии закончились, а «астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти».

«И Германия является основным спонсором. Если так будет продолжаться, бандеровцы вывезут в Берлин своё проверенное оружие — «майдан», — написал он в соцсети Х.

Ранее в Германии началась недельная протестная акция фермеров против правительственных планов по отмене льгот аграриям. По данным местной полиции, на юго-западе ФРГ проходит более 300 акций протестов фермеров, в которых задействовано около 25 тыс. автомобилей. Демонстрации уже привели к блокировке целого ряда автомагистралей по всей стране.

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