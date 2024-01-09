Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США развязывают ядерную войну против России
«Если деградация Запада не приведёт к его краху, война неизбежна... Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона», — написал он в статье на личном сайте.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с RT напомнила о позиции страны по проведению ядерных испытаний.
По её словам, президент России Владимир Путин многократно подчёркивал, что первыми данные испытания российская сторона проводить не будет, но если Вашингтон их проведёт, то и Москва будет готова на это пойти.