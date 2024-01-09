Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США развязывают ядерную войну против России

Соединённые Штаты развязывают ядерную войну против России. Такое мнение выразил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Если деградация Запада не приведёт к его краху, война неизбежна... Вашингтон воскресил призрак ядерного Армагеддона», — написал он в статье на личном сайте.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с RT напомнила о позиции страны по проведению ядерных испытаний.

По её словам, президент России Владимир Путин многократно подчёркивал, что первыми данные испытания российская сторона проводить не будет, но если Вашингтон их проведёт, то и Москва будет готова на это пойти.