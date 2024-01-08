Титов: Россия никогда не повернётся к Западу, даже если ЕС и США снимут санкции
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернёмся», — отметил Титов.
Он добавил, что Запад для России является пройденным этапом. По его мнению, будущее за Глобальным Югом.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева.