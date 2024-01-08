Уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Россия больше никогда не повернётся к Западу, который является для Москвы пройденным этапом, даже если Европейский союз и Соединённые Штаты отменят антироссийские санкции.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернёмся», — отметил Титов.

Он добавил, что Запад для России является пройденным этапом. По его мнению, будущее за Глобальным Югом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США, большинство стран Евросоюза и Великобритания являются соучастниками преступлений Киева.