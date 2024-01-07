Боррель посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Красном море

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отправился в Саудовскую Аравию, где намерен обсудить ситуацию с атаками хуситов на торговые суда в Красном море.

Об этом сообщили в европейской внешнеполитической службе.

Отмечается, что в ходе визита Боррель встретится в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом.

«В ходе поездки Боррель обсудит создание условий для достижения справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, еврочиновник коснётся темы эскалации в Красном море.

Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.

Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.