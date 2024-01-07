Президент России Владимир Путин достаточно укрепил армию для того, чтобы победить Украину в этом году, заявил в эфире телеканала LCI экс-глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро.

По словам французского военачальника, Россия сейчас на подъёме по части военной мощи, а разрыв между армиями двух стран продолжает расти.

«Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность», — цитирует Паломеро РИА Новости.

При этом Украина напротив, отметил французский генерал, сталкивается с проблемами по части восполнения технического и человеческого ресурса и отсутствием должной поддержки Запада в нужный момент.

3 января Госдепартамент отверг сообщения издания Politico о том, что США отказались от политики «тотальной победы Украины над Россией» и сменили её на укрепление позиций Киева.

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор пояснил, что Запад никогда не признает поражение на Украине, потому что «в Вашингтоне так не делается».