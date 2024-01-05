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Макгрегор: Запад не признает поражение на Украине, в Вашингтоне так не делается

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Запад никогда не признает поражение на Украине, потому что «в Вашингтоне так не делается», уверен экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.

В интервью Judging Freedom он отметил, что единственное, чего добился Запад в результате украинского конфликта, — это роста мощи и влияния России. По его убеждению, у США и НАТО не было ни реальной цели, ни достаточного количества сил для войны, однако признать поражение они не смогут.

При этом страны НАТО продолжают провоцировать Москву, «движимые страхом перед Россией, который им внушил Джо Байден», считает он.

Слова американского эксперта приводит ИноТВ.

3 января Госдепартамент отверг сообщения издания Politico о том, что США отказались от политики «тотальной победы Украины над Россией» и сменили её на укрепление позиций Киева.

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