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Госдеп США отверг сообщения Politico об отказе от политики «победы Украины»

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Госдепартамент отверг сообщения издания Politico о том, что США отказались от политики «тотальной победы Украины над Россией» и сменили её на укрепление позиций Киева.

Во время брифинга представитель Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал эти публикации словами «Нет, это неправда».

Американское издание ранее писало со ссылкой на источники, что США и Европа негласно меняют вектор украинской политики с позиции тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для возможных переговоров с перспективой территориальных уступок Москве.

Как утверждалось, дискуссии ведутся после провала контрнаступления ВСУ.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.

Вместе с этим бывший посол Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдер выразил нение, что Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.

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