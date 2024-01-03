Госдеп США отверг сообщения Politico об отказе от политики «победы Украины»
Во время брифинга представитель Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал эти публикации словами «Нет, это неправда».
Американское издание ранее писало со ссылкой на источники, что США и Европа негласно меняют вектор украинской политики с позиции тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для возможных переговоров с перспективой территориальных уступок Москве.
Как утверждалось, дискуссии ведутся после провала контрнаступления ВСУ.
19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.
Вместе с этим бывший посол Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдер выразил нение, что Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.